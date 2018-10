Aussitôt prolongé de deux ans saisons avec ses dirigeants, Rudi Garcia se rendait en conférence de presse avant la rencontre tant attendue par les supporters : OM-PSG (un match à suivre sur notre site). L’entraîneur marseillais a tenu à rendre hommage à son équipe dirigeante pour sa confiance mais aussi la qualité du travail réalisé par cet ensemble.

« Je suis très fier et honoré de continuer l’aventure. Je suis arrivé avec Frank McCourt, Jaques-Henri Eyraud et Andoni (Zubizarreta, ndlr). On a commencé cette aventure depuis presque deux ans. Partout où je suis passé, je suis resté 5 ans à Dijon et Lille. J’aurais aimé rester plus à Rome. Je suis là pour bâtir. C’est ce que je suis en train de faire. Avoir des dirigeants de ce calibre là, le côté humain, j’ai rarement senti une telle alchimie. Je suis d’ailleurs ravi qu’Andoni ait prolongé. C’était l’une de mes demandes. Vous savez tous où on veut aller. C’est le projet, la Ligue des Champions », a expliqué le technicien phocéen devant la presse.