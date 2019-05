La semaine passée, Rudi Garcia était annoncé du côté de l’Italie et de l’AC Milan. Cette semaine, c’est le FC Séville qui était intéressé par le coach de l’OM. Il a répondu froidement aux rumeurs de départ.

« On m’avait posé la question pour l’Italie. J’ai fait du second degré. Ça a été rapporté avec la moitié de la phrase, je m’abstiendrai bien de répondre à ce genre de choses. On m’a mis l’Italie à dos la semaine dernière, pas envie qu’on me mette l’Espagne à dos cette semaine. Je lutte ici pour être à la hauteur, j’ai beaucoup de respect pour mon club. Il faut que je sois concentré sur Strasbourg et je le suis », a répondu le technicien français devant la presse.