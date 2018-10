Après le forfait de Nabil Fekir, blessé à la cheville, Dimitri Payet a été appelé en renfort par Didier Deschamps pour le rassemblement de l’équipe de France. Une convocation méritée pour le coach du Réunionnais à l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia. Interrogé par L’Équipe sur son capitaine, le technicien français n’a pas hésité à louer ses qualités.

« C’est la juste récompense de ce qu’il fait depuis des mois. "Dim" est sur une très bonne dynamique, il doit en être à 5 buts, 5 passes décisives depuis le début de la saison. Je suis très heureux pour lui, car je pense sincèrement que c’est mérité. » L’ex-entraîneur de Lille est aussi revenu sur la blessure du joueur, contractée en mai dernier, qui l’a empêché d’aller en Russie avec les Bleus cet été. « Après la saison qu’il avait faite, alors qu’il y a une Coupe du Monde à jouer, ça a été douloureux. (...) Il a pris le risque de jouer cette finale au détriment d’une éventuelle convocation. C’est tout à son honneur. (...) Je n’ai aucun regret, et lui non plus. »