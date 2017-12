Marseille disputera jeudi soir son dernier match de poule face à Salzbourg pour le compte de la 6e journée de la Ligue Europa. Le coach de l’OM n’a pas apprécié de jouer dimanche soir contre Montpellier en Ligue 1 et l’a tenu à le rappeler à la Ligue de Football Professionnel ce mercredi en conférence de presse.

« On joue dix matchs en 30 jours, on nous a pas mis dans les meilleurs conditions pour préparer le match car on avait demandé à jouer le match de Montpellier plus tôt. Mais c’est pas grave, on passera quand même »