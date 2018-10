Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné par deux buts à zéro face au Paris Saint-Germain. En fin de rencontre, sur un coup franc, Mitroglou marquait dans le but vide après une reprise de Luiz Gustavo repoussée par Alphonse Aréola. Toutefois, l’arbitre ne validait pas le but puisqu’il avait sifflé une faute inexistante sur Marquinhos. Dans la foulée, Rudi Garcia proteste et se faire exclure par Benoît Bastien. Le coach marseillais nous a gratifiés d’une belle sortie en conférence de presse.