Largement battu par Montpellier dimanche soir (0-3), l’Olympique de Marseille est actuellement dans une très mauvaise passe de trois défaites de rang toutes compétitions confondues. Opposé à la Lazio jeudi soir en C3 (18h55, à suivre en direct sur notre site), le club phocéen doit absolument réagir. Et après le revers contre le MHSC, Rudi Garcia avait clairement expliqué qu’il y allait avoir du changement pour les prochaines rencontres. Le onze de départ de l’OM sera donc très attendu demain aux alentours de 17h30 et en attendant, l’ancien entraîneur de la Roma a bien confirmé qu’il allait revoir ses plans.

« Ce que j’ai dit, c’est ce que je vais faire. Demain, il y aura du changement dans l’équipe, ceux qui ont moins joué ces derniers temps seront certainement au départ du match. Il y en a d’autres qui ont besoin de souffler mentalement ou de souffler physiquement. Et c’est le moment de faire appel au groupe. De toute façon, on a perdu le match aller on va dire avec une équipe de l’Olympique de Marseille qui était soit disant la plus forte, donc demain en mettant de la fraîcheur et de l’envie, on espère faire beaucoup mieux que ce qu’on a fait au match aller », a déclaré Rudi Garcia en conférence de presse.