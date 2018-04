Ce soir, l’Olympique de Marseille recevra le Red Bull Salzbourg en demi-finale aller de la Ligue Europa (match à suivre en direct commenté à partir de 21h05). Et il y aura du beau monde en tribunes selon RMC. En effet, Frank McCourt, l’actionnaire principal de l’OM, sera bien là tout comme l’ancienne patronne Margarita Louis-Dreyfus et son fils Kyril.

Jean-Luc Mélenchon côtoiera aussi le maire de la ville Jean-Claude Gaudin et le consul d’Autriche. Il y aura également des anciens du club (Djibril Cissé, Habib Beye, Mamadou Niang, Toifilou Maoulida, Bruno Germain et Franck Passi), des rugbymen de Toulon et quelques stars (Patrick Bosso, Titoff, Mathieu Madenian et Grégory Montel). Didier Quillot et Nathalie Boy de la Tour seront également au rendez-vous, comme d’autres responsables sportifs (Denis Masseglia, président du CNOSF)