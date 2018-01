À l’Olympique de Marseille, on a décidé de rester très calme sur ce mercato hivernal. Mais les joueurs en parlent-ils entre eux dans le vestiaire ? Morgan Sanson, le milieu de terrain, a répondu à la question.

« On en a pas trop parlé de ce mercato. Je n’en ai pas trop l’habitude. On n’en a pas discuté. On est vraiment un groupe soudé on tire tous dans le même sens. On n’a pas du tout parlé de ça. On n’est pas plus serein, on est à Marseille, il y a des bons joueurs qui vont venir et qui viendront. Les joueurs qui arrivent ou qui partent, ce n’est pas l’objectif numéro 1 de se concentrer là dessus, on est habitué », a déclaré en conférence de presse Morgan Sanson.