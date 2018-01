Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2015 avec l’étiquette de milieu offensif prometteur, Bouna Sarr (25 ans) suscite cette fois-ci l’intérêt des Anglais de Leicester grâce à ses prestations de latéral droit. Lié au club phocéen jusqu’en 2020, l’ancien Messin peut-il créer la surprise et plier bagage dès cet hiver ? Interrogé à ce sujet, l’intéressé ne cache pas qu’il en pince pour la Premier League.

« C’est une récompense. Il ne faut pas oublier que je n’ai que six mois de formation à ce poste-là. C’est toujours valorisant pour moi, ça montre que je bosse bien. C’est encourageant pour la suite. Si aujourd’hui j’arrive à susciter ce type d’intérêt, c’est bien pour moi. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas insensible à ce championnat. On est jugé sur le terrain et nulle part ailleurs. Tout ce que je peux vous dire, c’est que je ne suis pas insensible à la Premier League, mais je suis focalisé sur match de demain. Ce n’est pas à moi de gérer ce type de chose », a-t-il déclaré en conférence de presse. Ce à quoi Rudi Garcia a répondu : « Sarr. Il est 100% à l’OM. Il a envie de réussir ici. S’il réussit, ce sera à ce poste-là. Il faut être régulier, continuer à apprendre. Pour l’instant, il est très satisfaisant. Leicester ? Pas entendu parler. Il faut en parler. Jamais été question que Bouna quitte l’OM en janvier ».