Pas exempt de tout reproche sur le but de Timo Werner, en quart de finale aller de Ligue Europa face au RB Leipzig, jeudi (1-0), Yohann Pelé aura pourtant la lourde tâche de suppléer Steve Mandanda, blessé, dans cette fin de saison. Si la prestation de l’ancien manceau a été pointée du doigt, son coach, s’était lui montré positif à l’issue de la rencontre perdue par les Olympiens en Allemagne : « Il est malchanceux sur le but encaissé, à part ça, il a fait plutôt un bon match, il faut qu’il retrouve le rythme. Maintenant, il va devoir se reposer entre les matches, parce qu’il va devoir enchaîner et il n’en a plus l’habitude. Il n’y a pas de problème particulier sur ce plan-là, » avait lancé un Rudi Garcia à contre-courant.

C’est aujourd’hui son voisin de vestiaire, Grégory Sertic, qui en conférence de presse est venu assurer son soutien et celui de tout l’effectif olympien à celui que l’on surnomme l’Albatros. « Il est à côté de moi dans le vestiaire. C’est quelqu’un de discret dans le vestiaire, même s’il envoie deux trois petites piques qui font du bien de temps en temps. C’est un très bon gardien, on a confiance en lui. S’il est deuxième gardien à l’OM c’est qu’il le mérite. Il a montré ses qualités la saison dernière. C’est un très bon pote à moi. Il est timide, il n’aime pas sourire devant les caméras, mais il est très joyeux, » a raconté le défenseur polyvalent de l’Olympique de Marseille, rappelant que si les statistiques ne plaident pas en la faveur du numéro 2 (5 buts encaissés sur les 5 derniers tirs cadrés auxquels il a dû faire face), le vestiaire olympien était parfaitement soudé avant de lancer le sprint final.