À la veille du choc contre l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 6e journée de Ligue 1 (21h, en direct sur notre site), Maxime Lopez et Rudi Garcia se sont présentés en conférence de presse. Interrogé au sujet de Steve Mandanda, en phase de reprise, le technicien phocéen a affirmé que le champion du Monde ne serait pas aligné dans le but olympien au Groupama Stadium.

« Non, Mandanda ne jouera pas, c’est Pelé qui sera dans les cages. (...) Steve, je verrais si c’est utile ou pas de le mettre dans le groupe. On a acté le fait qu’il ne joue pas car c’est à Lyon et il sera beaucoup sollicité, mais a priori il sera à 100% mercredi je pense », a lâché l’ancien coach de l’AS Roma ce samedi. Yohann Pelé va donc connaître sa sixième titularisation de la saison toutes compétitions confondues.