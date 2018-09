Trois jours après son échec contre l’Olympique Lyonnais lors de l’Olympico (2-4), l’Olympique de Marseille retrouve son public ce mercredi face à Strasbourg, un match comptant pour la 7e journée de Ligue 1. Le club phocéen compte bien se rattraper face au Racing, après deux défaites de rang puisque un revers en Ligue Europa contre l’Eintracht Francfort (1-2) a été enregistré jeudi dernier dans un Vélodrome à huis clos.

Pour ce match à domicile, Rudi Garcia passe d’un 4-2-3-1 à un 4-3-3. Mandanda effectue son retour dans les cages olympiennes. Expulsé contre l’OL, Caleta-Car est remplacé par Kamara en charnière centrale, alors que Sarr est préféré à Sakai à droite. Dans l’entrejeu, Lopez est titulaire avec Sanson et Strootman, et Germain est aligné en pointe. Côté strasbourgeois, Thierry Laurey réalise trois changements en lançant d’entrée Grimm, Thomasson et Corgnet.

Les compositions officielles

OM : Mandanda - Sarr, Kamara, Luiz Gustavo, Amavi - Strootman, Lopez, Sanson - Thauvin, Germain, Payet

Strasbourg : Sels - Lala, Mitrovic, Martinez, Caci, Carole - Martin, Grimm, Corgnet - Mothiba, Thomasson