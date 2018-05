Trop affaibli pour se rendre au Groupama Stadium, Bernard Tapie restera un spectateur averti du match OM-Atlético Madrid en finale de la Ligue Europa. L’ancien président de l’OM, qui a connu deux finales de C1 et qui en a remporté une, donne les clés de la rencontre et explique ce qui pourrait faire pencher la balance du côté du club phocéen.

« Ce qui semble certain, c’est que les Olympiens devront être solidaires avec des lignes très proches les uns des autres. Il faudra monter ensemble et défendre ensemble. Il ne faudra pas les laisser respirer. En face, il y a de sacrés clients, des attaquants très rapides à l’image de Diego Costa ou Griezmann. Il ne faudra pas se précipiter. Je suis sûr que le temps jouera en notre faveur. Et j’ai confiance en nos attaquants », a-t-il expliqué dans les colonnes de La Provence.