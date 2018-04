Interrogé par Nice Matin sur le parcours européen de l’Olympique de Marseille, son ancien club, Bernard Tapie, qui se bat contre un cancer de l’estomac et de l’œsophage, a donné son sentiment sur le travail de Jacques-Henri Eyraud à la tête du club phocéen. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est pour l’instant assez satisfait.

« Je ne le connais pas. Je l’ai eu au téléphone. Franchement, l’OM a changé à tout point de vue depuis qu’il est là. Mais la tâche est difficile et le football, c’est très compliqué quand ce n’est pas celui qui paye qui commande. Il a une belle compétence dans le sport et dans les affaires. Et c’est une personnalité dont les Marseillais peuvent être fiers. On a vu à la tête de l’OM des clowns, des vrais. Là, on a un mec qui a des références. Il fait un beau parcours, mais ce sont les résultats qui comptent », a-t-il expliqué.