Florian Thauvin est en pleine bourre. L’ailier de l’Olympique de Marseille est en train de franchir un nouveau palier cette saison, notamment d’un point de vue statistique. Pour preuve, il est le troisième joueur le plus prolifique des cinq grands championnats européens, avec 10 buts et 9 passes décisives, derrière Messi et Neymar.

Lors de la victoire face à Caen (0-2), l’international français (2 sélections) a régalé une fois de plus en inscrivant sa fameuse "spéciale", d’une sublime frappe enroulée du gauche dans la lucarne opposée de Rémy Vercoutre. Questionné au micro d’Infosport+ sur le fait que les gardiens savent désormais où est-ce qu’il va placer le ballon, le principal intéressé répond : « Oui ils le savent. Les défenseurs aussi, car 90% du temps, ils m’attendent à l’intérieur donc je suis obligé de varier, mais tant que ça fonctionnera, je continuerai. »