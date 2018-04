Buteur (15e) de la tête suite à un coup-franc de Dimitri Payet, Florian Thauvin a lancé l’OM sur la voie royale face à Salzbourg (2-0). Un probant succès qui permet à l’Olympique de Marseille de prendre une option sur la qualification pour la finale de Ligue Europa le 16 mai prochain à Lyon.

« C’était une ambiance encore exceptionnelle. On a tout donné, ce sont des matches pas simples, y a énormément d’intensité, on puise beaucoup aussi niveau concentration. On a pris une option sur la qualification mais il faut rester la tête tranquille. Il faut faire attention. Il reste un match à jouer, » a ainsi commenté l’un des héros du match au micro de beIN Sports.