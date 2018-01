Alors que l’Olympique de Marseille doit actuellement composer avec plusieurs dossiers épineux (Doria, Mitroglou, Fanni ...), Florian Thauvin vit les événements de façon sereine. Présent en conférence de presse, le milieu droit a affirmé qu’il ne se sentait pas concerné le marché des transferts : « On vit le mercato tranquillement. Pour ma part, c’est la première fois que je vis un mercato où je suis autant tranquille, je ne regarde pas ce qui se passe. J’en ai connu où je regardais mon téléphone toutes les minutes, notamment quand je voulais revenir à l’OM. »

Alors que sa situation personnelle est idéale à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin ne se sent pas concerné par un départ : « C’est chiant et c’est long (le mercato). Je suis content de le vivre tranquillement. Mon prix, ce n’est pas à moi de décider. C’est aux dirigeants de le fixer. » Toujours son contrat jusqu’en 2020, le joueur de 25 ans ne boude pas son plaisir et réalise actuellement la saison la plus accomplie de sa carrière (32 matches, 11 buts).