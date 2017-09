Depuis quelque temps, des rumeurs faisaient état de dissensions entre Rudi Gardia, l’entraîneur de l’OM, et Andoni Zubizarreta, le directeur sportif. Le coach français a tordu le cou à ces rumeurs.

« On échange tous les trois (Eyraud, Garcia et Zubizarreta, ndlr) tout le temps. Même si Andoni n’est pas là à la Commanderie, car il a obtenu du repos bien mérité. On a échangé sur le dernier match on est d’accord sur tout ce que je viens de dire. On échange parce que c’est la richesse d’un club », a indiqué Rudi Garcia en conférence de presse.