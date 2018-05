Florian Thauvin s’est vu remettre un trophée en marge de la conférence de presse ce vendredi. L’attaquant de l’Olympique de Marseille a reçu le Prix Orange, remis au joueur le plus sympathique et le plus disponible avec les médias cette saison après une élection auprès des journalistes couvrant l’actualité du club phocéen.

Une distinction qui a ému l’international tricolore. « Merci à tous, ça me fait plaisir. On vit la saison au quotidien avec vous, ce n’est pas tous les jours faciles, ça me fait plaisir, je tiens à tous vous remercier », a-t-il confié.