Les scénarios de reprise de la Ligue 1 se multiplient mais l’élite du football français se dirige bel et bien vers une fin de saison à huis clos. Le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, y est favorable et l’a fait savoir dans un communiqué sur le site officiel du club phocéen. « Si la seule solution pour une reprise en toute sécurité, c’est de jouer des matches à huis clos, il faudra peut-être l’envisager », a-t-il rapporté. Une sage décision pour la sécurité des supporters mais le président de l’OM ne veut pas que celle des joueurs soit oubliée.

JHE est conscient du risque de contamination du virus pour les protagonistes et se pose alors des questions sur une possible reprise du football : « pour en finir avec le virus, il faut bien entendu adopter la distanciation sociale mais tout le paradoxe, toute la difficulté, c’est que sport et distanciation sociale ne font pas bon ménage. C’est même tout l’inverse, le sport, c’est le corps-à-corps, beaucoup de gouttelettes partagées. » Une chose est sûre, les joueurs ne reviendront pas sur les terrains si leur santé est mise en péril.