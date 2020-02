Valère Germain s’est présenté en conférence de presse, 4 jours après avoir retrouvé de la confiance lors du beau succès sur la pelouse du LOSC dimanche dernier. Numéro 2 dans la hiérarchie des attaquants derrière Dario Benedetto, l’ancien Monégasque a pu obtenir du temps de jeu en évoluant à d’autres postes, notamment sur les côtés. Comme il l’a expliqué à plusieurs reprises, le fait de vivre une bonne saison permet d’oublier les états d’âme. Mais qu’en sera-t-il ensuite, alors que son contrat s’achève en juin 2021 ?

« Je n’ai pas encore réfléchi à cette optique. Aujourd’hui, je prends beaucoup de plaisir au quotidien. Je n’ai pas vraiment réfléchi à mon futur. Quand on prend du plaisir, qu’on joue un peu moins ou pas, ça passe un peu mieux. Mais j’aimerais retrouver des saisons comme à Nice et Monaco. Il y a de la qualité dans ce groupe. On est dans un système avec qu’un attaquant. Mais on verra cet été », a-t-il d’abord répondu, avant de confirmer qu’il ne discutait pas encore avec l’OM d’une éventuelle prolongation. « C’est le cas oui, comme tous les autres. Ce n’est pas inconfortable car la situation fait qu’on est heureux donc on ne pense pas forcément à ça. Il y aura forcément des discussions, peut-être cet été ou plus tard. »