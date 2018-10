L’Olympique de Marseille a concédé un nul à Chypre face à l’Apollon Limassol (2-2, 2e journée de Ligue Europa) après avoir pourtant mené de deux buts. Valère Germain, interrogé en zone mixte, a regretté cette nouvelle contre-performance. « Nous avons arrêté de jouer, reculé et, comme souvent en ce moment, on a pris des buts. C’est compliqué. On prend deux par match en ce moment. Il faut qu’on fasse beaucoup plus. (...) Nous sommes moins sereins que l’an passé, il faut retrouver notre état d’esprit, nous encaissions moins de buts », a-t-il lancé.

« Ce n’est pas digne de l’OM, on se doit de faire beaucoup mieux. Ça urge un peu. À Marseille, on n’a pas trop le temps. Il va falloir faire une bonne prestation contre Caen. Tout l’OM doit prendre ses responsabilités. Il faut qu’on soit à 100%. On n’est pas le Real Madrid ou le FC Barcelone. On a des bons joueurs, mais on n’a pas des tops joueurs mondiaux comme dans les grands clubs. Il faut qu’on soit tous à 100% », a-t-il lancé. Réaction attendue contre Caen dimanche (9e journée de Ligue 1).