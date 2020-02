Sur ce début d’année 2020, l’Olympique de Marseille, outre la rencontre face à Strasbourg, a été en panne offensivement. D’aucuns pointent le problème d’un système qui n’a pas changé depuis un moment. André Villas-Boas l’a dit, il ne compte probablement pas changer avant la fin de saison.

« On ne peut pas faire grand-chose sur la tactique. Je ne pense pas qu’on changera avant la fin de la saison. Le système est intouchable, puisque c’est le meilleur. On a essayé le 5-3-2 et le 4-2-3-1, mais on a trouvé l’équilibre avec le 4-3-3, on aura du temps pour travailler après Lille. On doit transmettre de la confiance et de la stratégie pour le match prochain. On a bien joué contre Strasbourg. On doit arriver avec plus de joueurs dans la surface, tirer plus. On a mis plus d’agressivité à Strasbourg et c’est ça qu’on cherche. On a joué un Bordeaux très motivé. On est mieux entré en seconde mi-temps. Il reste des choses à travailler, mais on ne peut pas, seulement après Lille. On doit continuer à faire ce qu’on a fait et garder la confiance », a lâché le Portugais en conférence de presse ce mardi.