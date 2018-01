Interrogé en conférence de presse, André-Franck Zambo Anguissa (22 ans), qui prend doucement mais sûrement une nouvelle dimension dans le cœur du jeu de l’Olympique de Marseille, a apprécié les compliments de son partenaire Luiz Gustavo. « Ça fait plaisir de voir des gens qui croient en toi, ça te pousse à beaucoup travailler, venant d’un joueur comme lui ça ne peut que me faire progresser pour lui montrer qu’il a raison de croire en moi », a-t-il lancé.

Mais si le Brésilien est une source d’inspiration au quotidien pour le Camerounais, ce dernier a un autre modèle à son poste. « C’est Yaya Touré. C’est un joueur complet, box to box. Il récupère, il arrive à marquer des buts et il est impressionnant techniquement malgré son gabarit. J’aimerais bien arriver à me rapprocher de lui. Aujourd’hui, les milieux modernes marquent des buts. Je n’en suis pas encore là. Mon travail, c’est surtout de récupérer le ballon et de faire jouer les autres. Les buts viendront quand ils viendront », a-t-il lâché.