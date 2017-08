Présent en conférence de presse pour la venue d’Aymen Abdennour, Andoni Zubizarreta a répondu aux moult questions posées par les journalistes présents. Il est aussi revenu sur les rumeurs qui faisaient état de tensions entre lui et l’entraîneur de l’OM Rudi Garcia.

« Des tensions avec Rudi ? On travaille ensemble, on prend les décisions ensemble. Le plus important c’est le club », a ainsi avancé l’ancien directeur sportif du FC Barcelone. On a connu plus convaincant comme démenti.