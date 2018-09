Hier, l’Olympique de Marseille a été battu par l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium (4-2). Une défaite au goût amer pour le club présidé par Jacques-Henri Eyraud. Un club qui continue de travailler en coulisses pour se développer comme l’a expliqué ce lundi Andoni Zubizarreta sur le compte VIBER de l’OM. Ses propos sont relayés par nos confrères du site Le Phocéen.

« Mon rôle est de rester cohérent avec la philosophie du club. Il faut penser au futur, anticiper sur ce qui peut se passer d’ici deux-trois ans. Le club doit rester solide dans sa structure. Ce n’est pas toujours le présent qui compte. On travaille aussi beaucoup sur la formation et la pré-formation. Je sais que Marseille n’a pas une grande histoire dans la formation, mais on a de très bons talents à Marseille et autour de Marseille. Il faut rester une référence pour tous ces jeunes joueurs ».