Lorsque l’on évoque le mercato du Real Madrid, de nombreux noms sont annoncés : Robert Lewandowski, Eden Hazard, Mauro Icardi ou encore Neymar. Mais le premier renfort des Merengues devrait être Omar Mascarell, le milieu de terrain de l’Eintracht Francfort, formé au club et auteur d’une belle saison en Allemagne. Dans l’émission El Transistor de Onda Cero, il a confirmé un retour à Madrid.

« Mon option de rachat est de quatre millions d’euros et le Real Madrid va la payer », a-t-il déclaré. Voilà qui est clair. Toujours est-il qu’il est possible qu’il ne reste pas à Madrid, puisque les Madrilènes pourraient s’en servir pour faire du cash et on parle déjà d’un futur transfert au Bayern Munich, où il retrouverait son coach actuel Niko Kovac.