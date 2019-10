Cet été, Pablo Sarabia (27 ans) a décidé de quitter le Séville FC pour rejoindre le Paris Saint-Germain et ainsi donner un autre élan à sa carrière. L’Espagnol doit donc se montrer dans un effectif de stars et ses débuts sous ses nouvelles couleurs sont plutôt positifs (8 matches de L1, 1 but, 2 passes décisives). Le milieu offensif estime que tout est réuni pour qu’il progresse chez les Rouge et Bleu.

« Ma philosophie, c’est de toujours apprendre. On apprend avec les techniciens et les joueurs qu’on côtoie. À Paris, je joue avec des joueurs impressionnants, parmi les meilleurs du monde. Je vais tenter d’être une éponge pour capter, pour apprendre le maximum. Professionnellement et humainement, je peux m’enrichir, explique l’international espagnol dans un entretien à Radiogaceta de los deportes sur la RTVE. Comment je me définis en tant que joueur ? J’essaie de travailler pour l’équipe. Je tente de trouver les zones du terrain où je pourrai me rendre décisif par une passe décisive ou un but. J’essaie de progresser sur les tâches défensives comme offensives. J’espère être un joueur qu’on peut utiliser à plusieurs postes. Je suis un joueur d’équipe. »

