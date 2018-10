Homme fort du Borussia Dortmund, Paco Alcacer empile les buts depuis son arrivée dans la Ruhr. Avec 7 réalisations en 4 matches, il trône en tête du classement des buteurs de Bundesliga et dispose du meilleur ratio des 5 plus grands championnats au niveau des buts impliqués. Pour le moment, il a été décisif toutes les 18 minutes. Juste derrière figure Luka Jovic. L’attaquant serbe de l’Eintracht Francfort a inscrit un quintuplé face au Fortuna Düsseldorf. Il est impliqué sur un but toutes les 37 minutes (7 buts, 1 passe décisive).

Jadon Sancho avec 6 buts et 2 passes décisives complète le podium. Le jeune ailier anglais s’illustre toutes les 38 minutes. Enfin, le Top 5 est complété par deux Français qui évoluent au Paris Saint-Germain. Tout d’abord, Kylian Mbappé (9 buts et 3 passes décisives) qui oblige le gardien adverse à récupérer le ballon au fond de ses filets toutes les 41 minutes. Enfin, Moussa Diaby (2 buts et 3 passes décisives) qui joue pleinement son rôle de joker en étant déterminant toutes les 56 minutes.