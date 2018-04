Avant la rencontre de ce soir entre les deux équipes, Mohamed Salah a quitté la Roma pour Liverpool l’été dernier. L’Égyptien a été transféré pour 42 M€. Une somme qui paraît presque dérisoire après les performances dingues du joueur en Premier League (31 buts, 9 passes décisives en 33 matches de championnat) cette saison où il a même été élu meilleur joueur. Pourtant à en croire les propos de James Pallotta, le propriétaire de la Roma, les Reds pensaient au début avoir payé un prix beaucoup trop élevé pour le milieu offensif.

« Ce fut une affaire incroyable. Il (Salah, ndlr) voulait revenir en Angleterre et faire ses preuves, ce qu’il a fait. Nous ne pouvons pas vous dire que d’autres cherchaient à attirer Salah à ce prix, il y a donc beaucoup d’équipes qui ont raté une belle affaire cette année » a déclaré Pallotta à ESPN, avant de raconter une anecdote amusante. L’Américain se souvient d’un repas avec le propriétaire de Liverpool, John W. Henry, à Boston, qui doutait de l’investissement. « Il était un peu en train de râler, à se demander. "Avons-nous payé trop cher ? Je pense que nous avons payé trop cher". "Et là je lui ai dit : "Je te paierai le déjeuner." » Aujourd’hui, l’homme d’affaires ne doit plus du tout se poser de questions. Et en plus, il a gagné un bon resto...