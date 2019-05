La Coupe du monde des moins de 20 ans se poursuit aujourd’hui avec un duel entre le Panama et la France. Lors du premier match de la phase de poules, les Bleus ont fait le travail en s’imposant 2-0 contre l’Arabie Saoudite. De son côté, le Panama a réalisé une petite sensation en accrochant le Mali (1-1). En cas de victoire, la France obtiendrait son ticket pour le prochain tour.

Le Panama de Jorge Dely Valdes organise son équipe dans un 4-3-3 avec Marcos Antonio Allen Gonzalez dans les buts. Rodolfo Rodriguez, Carlos Miguel Harvey, Soyell Isiah Trejos et Guillermo Josué Benitez forment la défense. Aligné en sentinelle, Ernesto Emanuel Walker est épaulé par Jesus Andres West et Victor Alfredo Griffith au cœur du jeu. Enfin, Tomas Rodriguez est en pointe de l’attaque avec Jovani Welch et Jorge Antonio Mendez qui prennent les ailes.

De son côté, la France de Bernard Dioméde opte également pour un 4-3-3 avec Alban Lafont dans les cages. Ce dernier peut compter sur Thomas Basila, Boubacar Kamara, Dan-Axel Zagadou et Evan N’Dicka en défense. Youssouf Fofana et Michaël Cuisance accompagnent Enzo Loiodice au milieu du terrain. Sur les ailes, Moussa Diaby et Nabil Alioui vont apporter de la vitesse et de la percussion. Enfin Moussa Sylla est en pointe de l’attaque tricolore.

Les compositions :

Panama U20 : Allen - Rodriguez, Harvey, Trejos, Benitez - West, Walker, Griffith - Welch, Rodriguez, Mendez

France U20 : Lafont - Basila, Kamara, Zagadou, N’Dicka - Fofana, Loiodice, Cuisance - Diaby, Sylla, Alioui