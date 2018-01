C’est un joueur que les supporters de l’OM préféreraient oublier. Pourtant, L’arrière gauche Paolo De Ceglie a bel et bien fait partie de l’effectif phocéen durant la saison 2015-16, participant à une dizaine de matches toutes compétitions confondues. Libre depuis six mois et la fin de son contrat avec la Juventus, l’ancien international espoir italien de 31 ans est de retour… en Suisse.

Il vient d’être mis à l’essai toute la semaine par le Servette Genève et a même participé à un match amical face au FC Annecy (National 2). Sur le résumé du match publié sur le site officiel du club suisse de deuxième division, aucune mention sur la prestation de l’ancien Marseillais, qui devait forcément être à court de compétition, lui qui a disputé son dernier match professionnel le 3 mars 2016 en Coupe de France avec l’OM face à Granville. C’était il y a presque deux ans…