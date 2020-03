Le 2 janvier dernier, le Paris FC annonçait le limogeage de son entraîneur, Mecha Bazdarevic, qui était remplacé par l’expérimenté René Girard. Le directeur sportif du club francilien quittait lui aussi le club francilien, remplacé par Frédéric Hébert. Au cours d’un entretien accordé à L’Equipe ce lundi, avant de recevoir Lens (20h45), le technicien français de 65 ans a évoqué la possibilité d’une promotion en première division avec sa nouvelle équipe.

« Le PFC en Ligue 1, un plus grand exploit que mon titre de champion avec Montpellier (en 2012, ndlr) ? Je touche du bois mais j’aimerais bien qu’il vous entende, là-haut. Attention, c’était grandiose avec Montpellier. Mais là, il n’y a pas de mots assez forts pour exprimer ce souhait. La Ligue 1 avec le PFC, ce serait plus fort que le titre. Un deuxième club parisien en Ligue 1, vous imaginez ? Après, on part de bien plus loin et le travail sera encore long et difficile », a confié René Girard. Le Paris FC, qui était 19e de Ligue 2 début janvier, pointe désormais à la 17e position et reste sur trois victoires de rang en championnat. Les pensionnaires du stade Charléty avaient manqué de la montée en Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2018-2019.