L’histoire d’amour entre Rudi Garcia et Gervinho n’est plus à démontrer. Les deux hommes s’apprécient énormément depuis leur collaboration au Mans. Une complicité qui a d’ailleurs permis à l’Ivoirien de suivre le technicien actuel de l’Olympique de Marseille à Lille et à l’AS Rome. Alors, quand l’occasion est donnée à Gervinho de parler de Garcia, ce dernier ne se rive pas pour faire à nouveau son éloge.

« C’est un père. Un rapport exceptionnel. Il parlait, parlait, parlait, une machine. Pas seulement sur le terrain, mais en-dehors aussi. Il m’expliquait les choses que je devais faire, celles que je devais éviter. Il m’avait souvent désiré (dans son équipe), je ne pourrai jamais l’oublier. J’ai grandi et Garcia a été indispensable. Il n’existe pas un autre entraîneur qui me soit autant lié que lui », a-t-il déclaré au Corriere dello Sport.