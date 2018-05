Dernier de Serie A et miné par de gros problèmes financiers, puis déclaré en faillite, Parme avait été relégué en Serie D, quatrième échelon du football italien, à l’issue de la saison 2014-15. Laissé pour mort, le club double vainqueur de la Coupe de l’UEFA en 1995 et 1999 a peu à peu ressuscité, parvenant à enchaîner trois montées consécutives, jusqu’à ce soir de mai.

Pour retrouver la Serie A ce soir, à l’issue de la 42e et dernière journée de la saison en Serie B, il fallait une victoire des Parmesans, troisièmes avant la rencontre, à Spezia et que dans le même temps Frosinone, deuxième, réalise une contre-performance à domicile face à Foggia. Et ce qui devait arriver arriva. Parme est allé s’imposer à Spezia (10e), sur le score de 2 buts à 0 (Ceravolo 11e, Ciceretti 61e), alors que dans le même temps, Frosinone s’est fait punir à la 89e minute, après avoir mené 2-1, sur une égalisation de Floriano pour Foggia (89e, 2-2).