C’est le choc de cette 4e journée de Ligue 1, ce dimanche à Louis II, Monaco reçoit l’OM. Auteurs d’un sans faute depuis le début du championnat, les joueurs de l’ASM tenteront de poursuivre leur série.

Mais en face, les Marseillais sont en forme avec deux victoires et un nul, plus une qualification pour la phase de groupes de Ligue Europa. Pour la rencontre de demain soir (21h), il y aura tout de même pas mal d’absents entre Payet, Rami, Njie tous blessés et Ocampos suspendu.

Le groupe olympien :

Pelé, Mandanda - Sakai, Doria, Kamara, Rolando, Hubocan, Amavi, Evra - Cabella, Sanson, Luis Gustavo, Sertic, Lopez, Zambo Anguissa - Sarr, Thauvin, Germain, Sari.