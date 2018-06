Depuis son limogeage du Toulouse FC en janvier 2018, Pascal Dupraz a mis sa carrière d’entraîneur entre parenthèses. Ce dernier n’est pas resté inactif, loin de là, puisqu’il a endossé le rôle de consultant. A l’occasion de la sortie de son livre « Une saison avec Pascal Dupraz Leçons de leadership », il a accepté de revenir dans les colonnes de L’Equipe sur sa dernière expérience sur le banc des Violets. Habitué à ne pas mâcher ses mots, Pascal Dupraz s’est notamment payé l’un de ses anciens joueurs, l’attaquant suédois Ola Toivonen.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il en prend pour son grade. « Toivonen est sûrement le joueur le plus hautain que j’ai vu. Il a une estime de lui qui est inversement proportionnelle à son rendement. Je lui ai dit un jour devant tout le monde : “Si tu vas au Mondial, c’est grâce à tes perfs, à tes équipiers mais surtout à moi.” Ça faisait trois ans qu’il ne jouait plus au foot. J’ai insisté auprès de mes dirigeants contre vents et marées. Lui, il joue, il te dit bonjour. Il ne joue pas, il te serre la main comme ça (il détourne le regard). »