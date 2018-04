Sans club depuis son licenciement de Toulouse à la mi-saison, Pascal Dupraz s’est longuement exprimé dans un entretien accordé à RMC Sport. Le Haut-Savoyard a notamment expliqué pourquoi il ne s’est pas assis sur un autre banc de Ligue 1 cette saison, et a dévoilé ses envies pour l’avenir.

« J’avais décidé par rapport au TFC de ne pas entraîner un club de Ligue 1 lors de cette fin de saison. Les entraîneurs qui changent à cette période de l’année sont des entraîneurs d’équipes qui ne tournent pas, donc je me voyais mal entraîner une équipe à la lutte pour se maintenir avec le TFC. Déontologiquement, c’est impossible. Et sentimentalement ce n’est pas non plus possible. J’ai envie d’entraîner, j’ai besoin d’entraîner aussi en terme d’accomplissement, ça me passionne, ça me plait. (...) J’étudierai toutes les propositions qui me seront faites. Et j’espère en avoir beaucoup pour pouvoir choisir, mais ça je ne peux pas le savoir à l’heure actuelle », a-t-il expliqué.