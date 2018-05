La décision du Real Madrid de ne pas faire le pasillo au Barça lors du Clasico de dimanche dernier fait toujours débat en Espagne. Villarreal, prochain rival du Barça (mercredi soir) a de son côté affirmer vouloir le faire, et Javi Calleja, le coach de l’équipe, en a profité pour lancer une petite pique aux Merengues.

« Nous on fera le pasillo au Barça, qui est l’équipe championne, comme ça s’est toujours fait. C’est ce qui doit se faire, et on le fait parce qu’on aimerait tous qu’on nous le fasse », a expliqué le coach du Sous-Marin Jaune.