Ancien joueur de Manchester United (2004-2008), Gerard Piqué y a côtoyé Patrice Évra, qui a passé huit saisons chez les Red Devils. Au micro de Sky One, chaîne de télévision anglaise, le Français est revenu sur une anecdote concernant les deux hommes. L’Espagnol avait brûlé les chaussures personnalisées du latéral gauche, sur lesquelles les noms de ses enfants étaient inscrits.

Mais c’est la suite qui est plus immonde. Évra a alors confié sa vengeance, vraiment écœurante. « Ce n’était pas drôle, c’était Gérard Piqué… alors j’ai pris ses chaussures et je suis allé aux toilettes et j’ai c… dedans. Désolé. » Une histoire qui n’a pas dû rapprocher les deux joueurs.