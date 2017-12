Directeur du football au Paris Saint-Germain la saison dernières, Patrick Kluivert occupe depuis quelques mois le poste de consultant pour la chaîne beIN Sports. L’ancien international hollandais suit aussi la carrière de son fils Justin, qui évolue à l’Ajax Amsterdam.

Dans l’émission "El Transistor" sur Onda Cero, le père a jugé le fils. Ses propos sont relayés par Mundo Deportivo. « Je suis très content de la façon dont il joue. Il fait des différences et maintenant, l’entraîneur lui donne l’occasion de jouer à son poste à gauche. Avec la vitesse et la finition qu’il, le plus important est de rester sur cette ligne de conduite. En tant que père, je suis très fier ».