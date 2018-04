L’Olympique de Marseille pourra compter sur un soutien de poids ce jeudi soir pour sa demi-finale aller d’Europa League contre Salzbourg en la personne de Paul Pogba. Au micro de SFR Sport, le milieu de Manchester United, fan de Marseille dans ses jeunes années, a expliqué qu’il suivrait la rencontre avec attention.

« Mon père était fan. Moi, j’étais fan de Marseille. Avec le foot, c’est plus difficile de les suivre. Mais j’ai un ami qui me force à regarder les matches ! Ils font une bonne saison, ils sont bien classés en championnat, ils sont toujours en course en Europa League. On va voir ça, parce que je suis forcé de regarder ! », a lancé l’international tricolore.