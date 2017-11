Si pendant une vingtaine d’années la Predator a sévi sur toutes les pelouses d’Europe aux pieds de Zinedine Zidane ou encore David Beckham, le tout nouveau modèle Predator 18 s’inspire des versions les plus marquantes de ses illustres ancêtres, tout en bénéficiant des innovations et des technologies les plus récentes. D’ailleurs, la Predator peut aussi quitter le stade pour la rue grâce à une version street plus décontractée.

Et qui mieux que Paul Pogba, le symbole de la nouvelle génération, pour présenter les nouvelles Predator via un film qui fait le lien entre passé et modernité. Entre les crampons dorés de la Predator Absolute de Zidane de la Coupe du Monde 2006 présents sur l’étalage d’une vieille boutique, la fresque représentant la volée de Zidane lors de la finale de la Ligue des Champions 2002, et le Freestyler Sean Garnier affichant sa technique entouré de jeunes filmant ses exploits à l’aide d’un Smartphone, ce film navigue entre passé et futur. Autant d’éléments qui rappellent le passé riche d’une paire de crampons mythique qui n’a pas fini de faire parler d’elle dans les années à venir.

Les nouvelles Predator sont disponibles à la vente sur Adidas.fr