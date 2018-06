Parti de la Juventus Turin il y a deux ans, Paul Pogba est allé s’épanouir du côté de Manchester United mais il faut bien croire que Paulo Dybala n’a pas oublié la saison (2015/2016) qu’ils ont vécu ensemble. Dans une interview accordée à Tyc Sports, le milieu offensif argentin a déclaré qu’il aimerait bien voir son ancien coéquipier revenir du côté de la Vieille Dame.

« Ce serait beau s’il revenait, on n’aurait plus besoin de se passer des appels par vidéo. J’ai maintenu avec Paul un bon rapport malgré son départ en Angleterre. On se trouvait bien sur le terrain, on avait ce feeling ensemble. En dehors du terrain aussi, on créait par exemple toujours des choses pour fêter nos buts, comme lorsque l’on a fait Dragon Ball Z avec nos doigts. Le revoir à la Juve me rendrait très heureux. » A bon entendeur...