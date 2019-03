« Je ne comprends absolument pas pourquoi Ari a reçu un passeport russe. C’est risible quand un joueur noir représente la Russie. Mario Fernandes est un super joueur. Mais nous avons aussi Igor Smolnikov qui joue à ce poste. On pourrait jouer sans étranger aussi. Je n’ai rien contre les joueurs noirs. J’ai simplement dit que j’aimerais voir dans notre équipe nationale des joueurs nés et élevés dans notre pays. C’est tout. Je ne voulais insulter personne. » Cette phrase de Pavel Pogrebnyak, avait provoqué un véritable tollé en Russie.

Mais finalement la fédération de football russe a réagi et a sanctionné l’ancien joueur de Fulham et Stuttgart qui évolue aujourd’hui du côté de l’Ural Ekaterinbourg. L’attaquant a écopé d’une amende de 3500 euros et d’une suspension avec sursis a annoncé la Fédération de football russe de football (RFS).