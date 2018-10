Pour ne pas laisser la France s’échapper dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des Nations, les Pays-Bas et l’Allemagne se doivent de réaliser un résultat ce soir. Pour ce match, Ronald Koeman a opté pour un 4-3-3 avec Jasper Cillessen dans les cages. Le portier du FC Barcelone peut compter sur Denzel Dumfries, Matthijs De Ligt, Virgil Van Dijk et Daley Blind qui forment la ligne défensive. Marten De Roon, Georgino Wijnaldum et Frenkie De Jong sont en place dans l’entrejeu derrière le trio offensif constitué de Steven Bergwijn, Memphis Depay et Ryan Babel.

De son côté, Joachim Löw propose une équipe ambitieuse. Manuel Neuer est titularisé au poste de gardien. Le joueur du Bayern Munich est assisté par ses coéquipiers en club, Jérôme Boateng et Mats Hummels ainsi que Matthias Ginter et Jonas Hector sur les ailes. Tony Kroos, Emre Can et Joshua Kimmich forment le milieu de terrain tandis que Thomas Müller et Timo Werner se chargent de l’animation. Mark Uth est en pointe du système de la Mannschaft.

Compositions :

Pays-Bas : Cillessen - Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind - De Roon, Wijnaldum, De Jong - Bergwijn, Depay, Babel

Allemagne : Neuer - Ginter, Boateng, Hummels, Hector - Can, Kimmich, Kroos - Muller, Werner - Uth