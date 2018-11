Si la France et l’Allemagne ont déjà disputé trois rencontres dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des Nations, les Pays-Bas n’en sont qu’à deux. Ils affrontent ce soir les Bleus à De Kuip, antre du Feyenoord Rotterdam (20h45). Des champions du monde qui ont besoin d’un point pour assurer la première place du groupe, synonyme de final four en juin prochain.

Pour ce match, Ronald Koeman fait confiance à un 4-3-3, dans lequel on retrouve Cillessen dans le but. En défense, Dumfries à droite, la paire de Ligt-van Dijk dans l’axe et Blind à gauche. Au milieu, adulé par les fans de l’Atalanta, de Roon est entouré de Wijnaldum et Frenkie de Jong. Devant, Memphis est épaulé par Ryan Babel et Steven Bergwijn. Chez les Bleus, Didier Deschamps doit composer avec quelques absences. Hugo Lloris est titulaire dans le but. Derrière, Pavard et Varane sont rejoints par Kimpembe et Digne en l’absence d’Umtiti et Lucas Hernandez. Au milieu, Mbappé sur l’aile droite, Matuidi sur l’aile gauche et Steven N’zonzi, remplaçant de Pogba, pour accompagner Kanté. Devant, Giroud est toujours aligné aux côtés de Griezmann.

Les compositions d’équipes :

Pays-Bas : Cillessen - Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind - de Roon, F.de Jong, Wijnaldum - Bergwijn, Memphis, Babel

France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Mbappé, N’Zonzi, Kanté, Matuidi - Griezmann, Giroud