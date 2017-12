Éliminé de toutes compétitions européennes et seulement troisième d’Eredivisie, l’Ajax Amsterdam recevait le PSV Eindhoven pour tenter de ralentir la course du leader, qui restait sur 10 victoires de rang en championnat ! Et les Amstellodamois ont créé la sensation en s’imposant 3-0 à domicile !

Profitant d’une Arena d’Amsterdam qui avait fermé son toit pour l’occasion, l’Ajax est passé entre les flocons et s’est imposé cet après-midi grâce à des réalisations de Neres (61e), Schöne (64e) et van de Beek (72e). Avec cette victoire, le club de la capitale des Pays-Bas, toujours troisième, revient à deux points de l’AZ Alkmaar et sept de son adversaire du jour.