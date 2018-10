Le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman a communiqué une liste de 25 joueurs pour les rencontres face à l’Allemagne et la Belgique. La sélection hollandaise affrontera les champions du monde 2014 le samedi 13 octobre (20h45) dans le cadre de la Ligue des Nations, avant de se rendre en Belgique le mardi 16 octobre (20h45).

Pour ces deux confrontations, Koeman a convoqué pour la première fois Arnaut Danjuma Groeneveld (Bruges) et les joueurs du PSV Eindhoven Steven Bergwijn, Denzel Dumfries et Pablo Rosario. A noter également la présence du Marseillais Kevin Strootman et du Lyonnais Memphis Depay.

La liste des Pays-Bas

Gardiens : Bizot, Cillessen, Zoet

Défenseurs : Van Aanholt, Ake, Blind, Van Dijk, Dumfries, Hateboer, De Ligt, De Vrij

Milieux : Van De Beek, De Jong, Pröpper, De Roon, Rosario, Strootman, Vilhena, Wijnaldum, Babel

Attaquants : Bergwijn, Groeneveld, L. De Jong, Memphis, Promes