Buteur avec les Pays-Bas face à l’Allemagne samedi dernier (3-0), Memphis Depay a une nouvelle fois livré une bonne prestation, mardi, lors du match nul des Oranjes en Belgique (1-1). Pendant cette trêve internationale, il a su se rendre important pour son sélectionneur, Ronald Koeman, à qui il a rendu toute sa confiance.

Dans des propos rapportés par le média néerlandais Voetbal International, le joueur de l’Olympique Lyonnais a fait part de son bien-être, sur et en dehors des terrains. « Je me sentais libre et tout le monde sait que si j’ai le ballon, je peux créer quelque chose. Je me sens bien et je suis aussi super heureux en dehors du terrain. Je pense que c’est très important pour tous les joueurs », a-t-il déclaré après la rencontre, satisfait de sa performance.